Стало відомо, за скільки Ілон Маск все таки купив Twitter

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів. Про це повідомляє компанія Twitter, Inc., Передає PR Newswire.





“Twitter, Inc. сьогодні оголосив про те, що уклав остаточну угоду про те, що буде придбано компанією, яка повністю належить Ілону Маску, за 54,2 долара за акцію, угода оцінюється приблизно в 44 мільярди доларів», – заявили в компанії.

Сам підприємець заявив, що Twitter має величезний потенціал. Він має намір зробити соціальну мережу «краще, ніж будь-коли».

Свобода слова – це основа функціонуючої демократії, а Twitter – це цифрова міська площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства. Я також хочу зробити Twitter краще, ніж будь-коли, покращивши продукт новими функціями, зробивши алгоритми з відкритим вихідним кодом, щоб підвищити довіру, перемогти спам-ботів та аутентифікувати всіх людей Ілон Маск

Мета покупки Twitter

Бізнесмен раніше назвав метою покупки соціальної мережі Twitter не комерційні інтереси та пошук цікавих вкладень, а бажання створити громадську платформу, яка користується максимальною довірою у суспільстві у всьому світі та надає кожному право на висловлювання.

За словами Маска, насамперед він дбає про майбутнє цивілізації і хоче зробити так, щоб у людей сформувалося уявлення про можливість вільно говорити в рамках закону. Під час конференції TED 2022 підприємець пояснив, що керується сильною інтуїцією, яка підказує йому, що глобальна платформа є надзвичайно важливою.

При цьому засновник Tesla та SpaceX заявив, що не вважає себе ідеальним керівником Twitter. Він упевнений, що може зробити досить багато помилок.

Джерела коштів

Маск також раніше розкрив джерела коштів на покупку Twitter. Понад половину суми йому погодилися позичити банки.

Так, за даними документа, який бізнесмен подав до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США, банк Morgan Stanley погодився надати маржинальний кредит на 12,5 мільярда доларів під заставу акцій Tesla.

Також бізнесмен планував заплатити 21 мільярд доларів особистих коштів. Маск розглядав і можливість подання тендерної пропозиції (купівлі компанії безпосередньо у її акціонерів – прим. GSMinfo ).

При цьому найбільші приватні інвестиційні групи відмовилися давати гроші мільярдеру на викуп соціальної мережі. Вони побоюються, що Twitter не зможе стати більш прибутковим.

Крім того, багато потенційних кредиторів стурбовані бажанням засновника Tesla просувати велику свободу вираження думок у Twitter. Це ризикує завдати шкоди бізнесу, зробивши соцмережу менш привабливою для рекламодавців.