Внезапные деньги: названы главные везунчики мая по знаку зодиака

Май станет периодом невероятного везения для трех избранных знаков зодиакального круга. Рожденные под созвездием Тельца, Льва и Скорпиона в течение следующего месяца смогут забыть о проблемах и почувствовать все прелести жизни. Им будет везти в любви, на работе дела будут идти только в гору, а карманы потяжелеют от денег.





Телец

Тельцам в мае астрологи советуют почаще прислушиваться к своей интуиции. Она может подсказать правильный путь и помочь в достижении очередной карьерной вершины. Хотя не последнюю роль в профессиональных успехах представителей знака сыграет их упорство и целеустремленность.

В конце месяца Тельцов ожидает существенное повышение зарплаты, которое позволит совершить давно запланированную покупку. Романтика в мае так же будет присутствовать в жизни представителей этого загадочного знака. Возможно они даже встретять любовь всей своей жизни.

Лев

Харизматичным представителям огненного знака в мае удастся проявить себя на работе. Свежие идеи и революционные проекты Львов настолько поразят руководство, что им непременно предложат повышение, а может даже руководящую должность. Отразятся карьерные успехи и на зарплате. Размер повышения станет для Львов приятной неожиданностью.

В жизнь одиноких Львов словно торнадо ворвется любовь. Чувства будут настолько сильными, что вполне могут привести к алтарю.

Скорпион

Родившимся под этим созвездием май приготовил немало интересного. Скорпионы наконец-то отважятся кардинально изменить сферу деятельности и могут внезапно уволиться с работы. Но им очень скоро удастся найти свое призвание. Представители знака наконец нырнут с головой в любимое дело и даже успеют добиться первых успехов.

Кроме смены работы, звезды прочат Скорпионам путешествия и немало ярких впечатлений. Астрологи советуют родившимся под этим созвездием быть более лояльными к интересным предложениям, даже если они поступают от посторонних людей. Ведь одно из таких предложений может открыть перед ними новые перспективы и поможет осуществить заветную мечту.