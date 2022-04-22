Черные облака: для каких знаков зодиака май не станет хорошим

В мае трем знакам зодиакального круга не удастся расслабиться ни на минуту. Работа, финансы, личная жизнь – повсюду их будут подстерегать неудачи. Поэтому придется просто запастись терпением и переждать этот черный месяц.





Близнецы

Самые большие неприятности Близнецам принесут необдуманные высказывания. Сказанные не там и не тем людям слова могут вернуться рикошетом, наделав немало бед.

Наиболее опасным во всех отношениях для представителей знака будет период с 12 по 19 мая. В это время на них будут влиять Нептун и Марс в знаке Рыб. Такая опасная комбинация может вызвать серьезные неприятности на работе, или даже поссорить Близнецов с любимым человеком.

Стрелец

Уроженцам знака в мае тоже будет несладко. С самого начала месяца и до 24 мая над ними будто повиснет темное облако. На работе все пойдет кувырком, что, конечно же, скажется на карьере Стрельца.

В отношениях представители знака вдруг почувствуют, что ими манипулируют, и могут даже поругаться со второй половинкой. Также вероятна потеря большой суммы средств вследствие непредвиденных обстоятельств.

Рыбы

Для Рыб последний месяц весны похоже будет самым худшим. Как только они решат одну проблему, на ее месте сразу будет появляется еще одна, а то и несколько сразу. Представителям знака уже начнет казаться, что это никогда не закончится. Но падать духом не стоит. Это совсем не поможет, наоборот – только усугубит ситуацию.

Астрологи советуют Рыбам быть очень аккуратными 25 мая. В этот день возникнет серьезный конфликт со второй половинкой, который может закончиться разлукой. Представителям знака следует попытаться сгладить ситуацию и переждать сложный период. Принимать радикальные решения в мае точно не время. Есть риск наломать дров и создать себе еще больше проблем.