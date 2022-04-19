Стало відомо, як будуть працювати банки в Україні на свята

Українці не отримають додаткового вихідного 25 квітня через війну. Отже, міжбанківські перекази через систему електронних платежів здійснюватимуться без обмежень.





Святковий день Великодня, який цього року припадає на неділю, 24 квітня, не переносять наступного дня. У результаті понеділок, 25 квітня, є робочим днем, зокрема, для банківської системи, повідомила прес-служба Нацбанку.

У період війни святковий день, якщо він припадає на вихідні, не переносять наступного дня. Відповідні норми закріплено законом про організацію трудових відносин в умовах військового стану.

Відтак міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) здійснюватимуться з 23 по 25 квітня 2022 року включно.

У разі війни СЕП працює у звичайному режимі. Усі банки підключені до системи та можуть здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.