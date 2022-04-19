Как раньше не будет: во время войны украинцы будут работать даже по праздникам

Во время войны украинцы могут забыть о длинных праздничных выходных. В частности, уже на следующий день после Пасхи гражданам придется выйти на работу. Не будет возможности и съездить на традиционные шашлыки 2 и 9 мая. Об этом украинцев предупредили в Государственной службе по труду.





Согласно статье №73 Трудового кодекса Украины в текущем году были предусмотрены следующие праздничные выходные:

25 апреля –перенесенный с воскресенья Пасхальный выходной;

2 мая – перенесенный выходной с 1 мая;

9 мая – День победы.

Но в связи с введением в Украине военного положения статья №73 временно не будет действовать. Все указанные выше дни будут рабочими.

Кроме отмены запланированных выходных, Трудовое законодательство военного времени предусматривает продление рабочего дня до 12 часов. То есть при 5-дневной трудовой неделе общее количество отработанных часов может доходить до 60 часов.

Также в случае возникновения проблем с выплатой зарплаты в результате военных действий, работодатель не будет нести за это никакой ответственности. Ему нужно будет только доказать, что задержка вознаграждения работникам связана именно с войной, то есть не зависимым от него обстоятельством.

Если работа предприятия во время войны вообще не возможна, или стала невозможной вследствие разрушения производственных мощностей, работодатель имеет право приостановить действие трудового договора, заключенного с работниками. Компенсацию за весь период, во время которого коллектив предприятия не мог работать, должна возместить начавшая военную агрессию страна. То есть, недополученную зарплату украинцам заплатит никто другой, как россия.

К слову, отпуск в Украине на время войны будет составлять не более 24 дней. Даже учителя, ранее имевшие фактически 2-месячный отпуск (56 дней), не смогут отдыхать дольше установленного военным временем срока. Но огорчаться не стоит, ведь все украинцы смогут по-настоящему расслабиться и отдохнуть после Победы!