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Лавров оголосив про початок наступної фази війни в Україні

19.04.2022
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Лавров

В Україні розпочинається наступна фаза війни. Про це у вівторок, 19 квітня, оголосив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю телеканалу India Today .


«Ця війна продовжиться, наступна фаза цієї війни наразі починається. І, на мою думку, зараз буде важливий момент під час цієї війни», — уточнив міністр.

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Лавро наголосив, що дана фаза націлена повне захоплення Донецької та Луганської областей.

Раніше Лавров відповів на питання щодо застосування ядерної зброї в Україні та уточнив, що Росія на поточній стадії війни розглядає можливість використання лише звичайних озброєнь.

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19.04.2022
Менше хвилини
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