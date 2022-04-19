Лавров оголосив про початок наступної фази війни в Україні

В Україні розпочинається наступна фаза війни. Про це у вівторок, 19 квітня, оголосив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю телеканалу India Today .





«Ця війна продовжиться, наступна фаза цієї війни наразі починається. І, на мою думку, зараз буде важливий момент під час цієї війни», — уточнив міністр.

Лавро наголосив, що дана фаза націлена повне захоплення Донецької та Луганської областей.

Раніше Лавров відповів на питання щодо застосування ядерної зброї в Україні та уточнив, що Росія на поточній стадії війни розглядає можливість використання лише звичайних озброєнь.