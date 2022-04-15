Назван лучший автомобиль года

В конкурсе «Всемирный автомобиль года» победил электрический кроссовер родом из Южной Кореи. Hyundai Ioniq 5 поразил жюри и стал лидером соревнований за звание лучшего автомобиля 2022 года сразу в трех номинациях.





Стоит отметить, что финалистами конкурса в этом году стали преимущественно электрокары. В частности, в топе оказались Ford Mustang Mach-E, которому удалось заработать 808 баллов, и Kia EV6, в свою очередь набравшая 773 балла. Тем временем победитель Hyundai Ioniq 5 получил от жюри 815 баллов.

В состав жюри на конкурсе «Всемирный автомобиль года» попали 102 автомобильных журналиста, представлявших 33 страны.

За право называться лучшим автомобилем 2022 года соревновались 28 флагманов мировой автопромышленности. Сузить круг участников удалось с помощью жестких требований, которым должен был соответствовать каждый «конкурсант». В частности, все машины должны были быть выпущены тиражом не менее 10000 единиц в год, и продаваться по крайней мере в двух странах мира на двух континентах с первого дня 2021-го года до конца марта 2022-го.

В ходе конкурса жюри определили победителей в пяти номинациях. Звание «Лучший электрокар года» и «Лучший дизайн» получил победитель – Hyundai Ioniq 5.

Audi e-tron GT был признан “Лучшим спорткаром года”. Первенство в сегменте премиум и звание «Лучший премиальный автомобиль» достались «скромному немцу» Mercedes-Benz EQS. А Лучшим городским автомобилем по мнению жюри оказался выпущенный на рынок в 2021 году японский кроссовер Toyota Yaris Cross.

Лидерство электрокаров на «соревновании лучших» продемонстрировало тенденцию к переходу на более экологические и экономически выгодные транспортные средства. Эта тенденция четко вырисовывается и в Украине, ведь уже не первый год самым популярным автомобилем у нас становится электрический хэтчбек Nissan Leaf. Так что электрокары с каждым годом все больше завоевывают сердца украинцев.

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