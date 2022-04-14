Гетманцев пригрозил украинцам, которые не платят налоги прикрываясь войной

Некоторые украинские компании, ссылаясь на военное положение, до сих пор не заплатили налоги за 2021 год. При этом они продолжают стабильно работать и получать прибыль. О такой ситуации на днях сообщил глава парламентского комитета по налоговым вопросам Даниил Гетманцев.





Чиновник объяснил, что речь идет о бизнесе, который от войны практически не пострадал и находится в относительно безопасных регионах страны. Однако его владельцы не спешат подавать декларации даже за 2021 год, не говоря уж о январе и феврале текущего года.

Глава профильного комитета считает, что такое поведение отечественных предпринимателей недопустимо. Понимая сложную ситуацию в стране, люди при первой возможности пытаются заплатить налоги наперед. Так что бегство от выполнения своего долга перед страной сейчас все больше напоминает саботаж.

Гетманцев подчеркнул: к компаниям, которые находятся в горячих точках и не могут вести свою деятельность, конечно же, не может быть никаких претензий. Но если производство находится, например, в Черновцах, то нет никаких причин для неуплаты налогов или задержки декларации.

«У всех нас одна беда. Ваш бизнес в Черновцах точно не устоит, если Киев падет. Налоги должны платить все, кто может это делать. Ведь если нет налогов, нет и поступлений в бюджет», – подчеркнул Даниил Гетманцев.

Глава налогового комитета Верховной Рады также пообещал уделить «особое внимание» бизнесу, который без реальных причин не платит налоги. Такие компании возьмут «на карандаш» и будут бороться с безответственностью в предпринимательских кругах.

Напомним, что с началом войны в Украине существенно уменьшили налоговую нагрузку на бизнес. В частности, ФЛП разрешили временно не платить ЕСВ, а крупные компании могут перейти на упрощенную систему налогообложения с уплатой единого налога в размере 2% от оборота.

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