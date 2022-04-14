Туреччина назвала умову приєднання до санкцій проти Росії

Туреччина наслідуватиме санкції проти Росії, якщо їх схвалить Організація Об’єднаних Націй (ООН). Такі умови приєднання до санкційного режиму проти Москви назвав глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.





Дипломат підкреслив, що Анкара дотримується міжнародного права і проводитиме виважену політику. «У разі схвалення ООН санкцій щодо Росії Туреччина буде змушена слідувати їм», — заявив він.

Чавушоглу також нагадав, що влада Туреччини повністю імплементувала Конвенцію Монтре через ситуацію в Україні. При цьому, за його словами, вона не дозволяє Анкарі закрити повітряний простір для цивільної авіації.

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