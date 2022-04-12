Валюта вне закона и ограничения на снятие наличных: что изменилось в Украине в результате войны

На время действия военного положения Национальный банк Украины ввел ряд финансовых ограничений, которые должны соблюдаться всеми гражданами. Новые правила заставили многих украинцев изменить свои финансовые привычки, а некоторых – даже ограничить расходы. Какие правила поведения с деньгами действуют в Украине сейчас?





Снятие наличных

Сейчас украинцам разрешено снимать со своего счета до 100 тыс. грн в сутки. Если же гражданин находится за границей, а счет у него в гривнах, то 100 тыс. грн. ему придется растянуть на целый месяц. Снять за границей сумму, эквивалентную 100 тыс. грн за один день, возможно только если карта валютная.

Покупка валюты

Приобрести доллары, евро или любую другую иностранную валюту украинцы пока не могут, по крайней мере, официально. Не действует запрет на покупку иностранных денег только на территориях, которым грозит оккупация. Продавать валюту украинцам разрешается, если это не российские или белорусские рубли.

Следует отметить, что в НБУ зафиксировали курс доллара до конца войны на уровне 29,25 грн/$.

Безналичная оплата

Расплачиваться карточками украинцы могут без ограничений, причем не только на родине, но и за рубежом.

Денежные переводы

На данный момент украинцам разрешено переводить валюту за границу не более чем на 100 тыс. грн в месяц. Такой лимит действует в случае перевода на карту физического лица.

В то же время нет никаких ограничений на переводы, осуществляемые по оплате лечения, обучения или проведения похоронных процедур.

Правила для волонтеров

На днях в Нацбанке объявили о снятии некоторых ограничений на переводы за границу, совершаемые волонтерами. Им разрешается переводить валюту на сумму до 400 тыс. грн. в месяц с целью приобретения военного снаряжения для помощи ВСУ. В частности речь идет о касках, бронежилетах, тепловизорах, тактической форме и обуви, беспилотниках и т.д.

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