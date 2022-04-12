В Украине готовят закон, который будет лишать свободы сбежавших за границу мужчин

В Украине скоро появится закон, предусматривающий уголовное наказание для мужчин за отказ вернуться в Украину во время войны. Соответствующий законопроект под номером 7265 депутаты уже зарегистрировали в Верховной Раде. Кого же коснутся нововведения?





Вернуться из-за границы согласно документу будут вынуждены все мужчины, подлежащие мобилизации в армию. Исключение составляют только граждане, у которых есть уважительная причина находиться в той или иной стране. Такой причиной может быть лечение, командировка, стихийное бедствие, авария или иная неотложная причина, не позволяющая украинцу уехать.

Также закон коснется министров, депутатов, городских и сельских председателей, прокуроров, судов, представителей правоохранительных органов и других должностных лиц. То есть в большинстве своем новые правила будут касаться именно мужчин.

Все указанные лица будут иметь 15 дней для возвращения в Украину. Этот срок будут отсчитываться с момента вступления нового закона в силу. Мужчины, которые не исполнят свой долг и останутся за границей, понесут уголовную ответственность.

Законопроект №7265 имеет жизненно важную для нашей родины цель. Она заключается в повышении обороноспособности страны, а также обеспечении слаженной работы органов власти на местах и других государственных структур в период военного положения.

Революционный проект был зарегистрирован в Раде 8 апреля, уже 11 апреля он попал на рассмотрение в парламент. Действия же закон вступит после поддержки депутатами в двух чтениях и подписи президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что во второй половине марта на Украине началась очередная волна мобилизации. На этот раз в списки военкомов попали все украинцы призывного возраста, не входящие в резерв первой очереди. В частности, это граждане, которые не служили в ВСУ и будут проходить соответствующую подготовку перед привлечением к выполнению военных задач.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿