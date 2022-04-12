У некоторых двойное падение: как изменились зарплаты украинцев во время войны

Война изменила рынок труда в Украине до неузнаваемости. Более половины украинцев потеряли свою работу. А те, кому удалось сохранить место, вынуждены работать за гораздо меньшую зарплату. Есть, конечно, счастливчики, чьи доходы после месяца войны практически не изменились. Но таких, к сожалению, меньшинство.





Проследить изменение доходов украинцев проще всего по вакансиям, размещенным на популярных кадровых порталах. Так, по данным сайта OLX Работа за последний месяц существенно снизилась зарплата у дальнобойщиков. Если в феврале им предлагали около 67 тыс. грн в месяц, то в начале апреля в большинстве вакансий указывают зарплату на уровне 31,8 тыс грн.

Снизился доход у работников строительной отрасли. Хотя здесь спад окладов не так ощутим, как у дальнобойщиков. К примеру, доход каменщиков снизился с 37 до 35 тыс. грн. в месяц. Фасадщикам, которым в феврале предлагали 35 тыс. грн, сейчас работодатели готовы платить максимум 32,5 тыс. грн. Работа штукатуров и плиточников подешевела примерно на 2,5 тыс. грн. Зато зарплата прорабов осталась на прежнем уровне – 25 тыс. грн в месяц.

Практически не изменились расценки на работу таксистов (25 тыс. грн), упаковщиков и фасовщиков (32,5 тыс. грн). А вот курьерам повезло больше всего. Средний оклад у них вырос с 22 до 22,5 тыс. грн. Повышение пусть и небольшое, но в военное время это уже большая удача.

Что же касается спроса на специалистов, то наиболее востребованы на сегодняшний день водители. Таких объявлений на OLX Работа в настоящее время около 9,5 тыс. Стабильный спрос сохраняется на нянь, швей, грузчиков и охранников. А вот работники сферы обслуживания, в частности, продавцы, официанты и повара оказались в самом конце списка. Популярность таких специалистов среди работодателей за последний месяц упала почти на 40%.

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