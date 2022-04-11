Украинцы массово избавляются от доллара и евро: что с курсом

Тенденция к продаже украинцами имеющихся запасов долларов и евро оказала положительное влияние на состояние национальной валюты. Значительную роль в укреплении гривны сыграли и ограничения НБУ, внедрение которых спасло отечественную банковскую систему. Как изменилась стоимость иностранной валюты с начала войны и что будет с курсом дальше?





Как рассказали в пресс-службе Национального банка Украины, с 24 февраля украинцы продали гораздо больше валюты, чем купили. Разница в настоящее время составляет более 350 млн. дол. Таким образом, наличный доллар, который в начале войны стоил от 40 грн/долл, сейчас можно приобрести ориентировочно за 30 грн/долл. То есть, курс на наличном рынке фактически сравнялся с зафиксированным НБУ официальным курсом 29,25 грн/долл.

Тем временем, за единую европейскую валюту в обменниках просят всего 34 грн/евро. В то время как официальный его курс, закрепленный Нацбанком, составляет 31,77 грн/евро.

Такая «адекватная», как для военного времени, ситуация с курсом валют в Украине стала возможной в первую очередь благодаря взвешенным решениям Национального банка. Установленные с первого дня войны ограничения на оборот валюты, в частности, на ее приобретение, помогли не только сохранить равновесие банковской системы, но и поспособствовать укреплению национальной валюты.

Украинцы, оказавшись в сложной ситуации, начали продавать доллары и евро, которые держали на черный день. Таким образом они насытили внутренний рынок иностранной валютой, снизив ее фактическую стоимость.

Учитывая положительную курсовую тенденцию, в Национальном банке уже даже начали задумываться о частичном ослаблении валютных ограничений. Эти ослабления будут производиться в очень медленном темпе, чтобы не нарушить стабильность банковской системы. Однако вполне возможно, что украинцы уже вскоре смогут официально покупать в банках доллары и евро, пускай и в ограниченном количестве, но по вполне доступному курсу.

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