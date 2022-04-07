Китай не зможе допомогти Росії з мікросхемами для електроніки

Чим більше Росія розриває зв’язки із Заходом і його союзниками, тим більше їй доводиться розраховувати на підтримку єдиного потужного союзника, який в неї ще залишився, — Китаю. Проте і на нього, як виявилось, покладатись повністю не можна.





Як показують останні дослідження аналітиків, Китай навряд чи зможе допомогти у дуже важливому зараз для Росії напрямку розвитку власного виробництва електроніки та телекомунікаційного обладнання або хоча б заміни західного обладнання, що використовується зараз. Справа в тому, що, за підсумками 2021 року, на Китай припало лише 4% світового виробництва мікросхем.

І, оскільки Піднебесна сама активно розвиває імпортозаміщення, майже всі ці обсяги були затребувані всередині країни. Світовим лідером ринку залишаються США, на компанії яких припадає понад половина всього виробництва мікросхем — 54%. Друге місце у Південної Кореї з 22%. Далі йдуть Тайвань та Японія – по 6%.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿