Вещи украинцев, украденные российскими солдатами, начали продавать на российском аналоге OLX

Российские военные, оказавшиеся во время ротации в Беларуси, продают украденные в Украине вещи. Товары размещают на Avito, российском аналоге OLX. А то, что не получается продать, отправляют своим родственникам в россию.





Об этом стало известно с Instagram-страницы сборной Украины по футболу, разместившей фото командной олимпийки, выставленной на продажу одним из рашистов. Автор объявления гордо называет украденную из дома гражданского украинца одежду «военным трофеем». Но в украинской сборной отметили, что трофей – это отобранная у врага техника, а вовсе не бытовые вещи обычных мирных людей.

Российские террористы вывозят из Украины все, что только могут: от техники до детских игрушек и обуви. К границе с Беларусью через Конотоп на Сумщине двигаются целые колонны военных КАМАЗов с награбленным имуществом гражданских. Сворованные вещи мародеры разгружают в городе Мозырь, откуда отправляют в Россию службой доставки СДЭК.

Между тем у убитых в Украине оккупантов воины ВСУ также находят немало украденных вещей. В большинстве своем это драгоценности и валюта, которые рашисты выносили прямо из домов убитых ими украинцев.

На днях пограничники также задержали супругов, двигавшихся на автомобиле по территории Киевской области. Во время обыска автомобиля украинские военные нашли немало вещей, которые, очевидно, были украдены из брошенных домов граждан. Пару задержали по подозрению в мародерстве.

Напомним, что портал Avito, на котором сейчас распродают украденные вещи украинцев, является российским братом-близнецом украинской доски объявлений OLX. Их владелец, нидерландская компания Prosus, пока отказалась уходить с рынка страны-оккупанта. В офисе OLX рассказали, что уже неоднократно обращались к материнской компании с просьбой закрыть Avito. Но аргументы украинцев на нидерландских бизнесменов пока что не подействовали.

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