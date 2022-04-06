Китай вирішив більше не укладати нафтові контракти з Росією

Державні нафтопереробні компанії Китаю продовжують купувати російську нафту за чинними контрактами, але відмовляються укладати нові. Не допомагають навіть значні знижки, які пропонують постачальники, повідомляє Reuters .





Шість джерел агентства стверджують, що така обережність пов’язана із позицією Пекіна, який звертає увагу на посилення західних санкцій проти Росії.

Так, державна компанія Sinopec, найбільший в Азії нафтопереробник, не уклала жодного контракту на постачання російської нафти у травні. Її приклад наслідували й інші учасники ринку – CNOOC, PetroChina і Sinochem.

Як зазначили співрозмовники на умовах анонімності, китайці не хочуть виглядати тими, хто підтримує Москву в конфлікті з Києвом , а покупка нафти дозволила б говорити про це. Пекін офіційно засуджує західні санкції проти Росії, проте центральним місцем у його риториці залишається необхідність переговорів. КНР є найбільшим покупцем російської нафти. Половина її поставляється трубопроводами в рамках довгострокових контрактів, а інша йде морем.

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