Chery та Huawei випустять кросовер з NFC та автопілотом

Компанія Chery через свій підрозділ Jetour випустить кросовер Dasheng, в основі якого лежить нова платформа Kunlun та розумні системи від Huawei. У продаж новинка має надійти у продаж у третьому кварталі 2022 року.





Передню частину Jetour Dasheng прикрашають двоярусна оптика та безрамкова решітка радіатора. Також він отримав незвичайні денні ходові вогні, що викликають асоціації з новим Hyundai Tucson, але в Jetour Dasheng вся ця система виглядає значно футуристичнішою.

Автомобіль отримає великі 9-спицеві 20-дюймові колісні диски та висувні дверні ручки. Відкрити машину можна за допомогою NFC. Тобто двері автоматично відпиратимуться при наближенні власника з ключем, спеціальною картою або телефоном, який заздалегідь «зв’язали» з автомобілем.

Jetour Dasheng Jetour Dasheng

Начинка Huawei дозволить забезпечити Dasheng 3-м рівнем безпілотного водіння, що дозволяє автомобілю їхати самостійно у багатьох сценаріях. Huawei вже поставляє обладнання та програмне забезпечення для нових машин різних китайських брендів.

У рух Jetour Dasheng буде приводити гібридна силова установка Kunpeng e, яка встановлена ​​в Chery Tiggo 8 Plus. Вона включає бензиновий двигун ємністю 1,5 л потужністю 156 к.с. і два електричні мотори. Сукупна потужність складає 326 л. при 565 Нм крутного моменту.

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