В некоторых регионах Украины начали отменять плату за коммунальные услуги

Мэр Харькова Игорь Терехов на днях сообщил о прекращении начисления платы за коммунальные услуги всем жителям города. Потребителям, уже успевшим оплатить счета, внесенные средства оформят как переплату.





Согласно заявлению главы города платить за воду, электроэнергию, вывоз мусора и другие услуги ЖКХ, которые были предоставлены харьковчанам с 24 февраля, не нужно. Исключение составит только газ, так как его местным потребителям поставляет не коммунальное предприятие, а частная организация.

Если же гражданин уже успел оплатить коммунальные услуги за прошлый месяц, после окончания войны произойдет перерасчет и внесенные им средства оформят как переплату. Таким образом, платить за первый послевоенный месяц потребителю вообще не придется.

Терехов также подчеркнул, что отсутствие оплаты за коммунальные услуги никоим образом не отразится на доходах работников отрасли ЖКХ. Зарплаты им будут начисляться в срок и в полном объеме.

Следует отметить, что расходы на неоплаченные харьковчанами коммунальные услуги возьмет на себя бюджет города. В то же время остальные украинцы по-прежнему обязаны платить за коммуналку. Если они временно не имеют возможности рассчитываться за услуги ЖКХ, могут оплатить счета позже. Никакого наказания в виде штрафов или пени в период военного положения применять не будут.

Вместе с тем, городские советы предупредили жителей, что списывать долги после войны не собираются. Так что рано или поздно заплатить за коммуналку все равно придется. Также украинцев попросили по возможности своевременно платить за воду, газ, свет и т.д. Ведь коммунальная отрасль сейчас работает в крайне сложных условиях и нуждается в стабильном финансировании.

Напомним, что в Украине весной планировали пересмотреть тарифы на ряд коммунальных услуг. В частности, в правительстве собирались повысить цену на электроэнергию. Но в связи с введением военного положения было принято решение зафиксировать все тарифы на актуальном уровне.

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