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В Індії народилася дитина з двома головами та трьома руками

31.03.2022
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В Індії з’явилася на світ дитина з двома головами, двома серцями та трьома руками. Про це повідомляє The Mirror.


Ні лікарі, ні мати новонародженого, Шахін Хан із міста Ратлам ,штат Мадхья-Прадеш, не були готові до такого повороту подій. Ультразвукове обстеження, яке проводилося під час вагітності, не виявило відхилень. Перед пологами жінці повідомили, що вона чекає на двійнят.

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Близнюки, що народилися, виявилися сіамськими, у них спільне тіло та інші органи. Зайва рука спрямована назад і перебуває між їхніми обличчями. Немовля доправили до лікарні, де воно перебуває під наглядом лікарів. Жінка залишилася в окружній лікарні у Ратламі.

Найчастіше такі діти виявляються мертвонародженими. «Подібні випадки трапляються рідко, і про стан дитини судити складно, особливо в перші дні, — заявив один із лікарів. — Тому ми помістили його під нагляд. Ми не плануємо проводити жодних хірургічних операцій».

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31.03.2022
1 хвилина на прочитання
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