Яких видів шахрайства в інтернеті потрібно особливо побоюватися українцям в 2022 році

Інтернет-шахраї і так ніколи не сплять, а зараз і зовсім почастішали випадки зломів та крадіжки особистих даних. Яких видів шахрайства в інтернеті слід побоюватися українцям цьоро року?





1. Фішинг

Ми не втомимося говорити про найпопулярніший вид шахрайства – фішинг . Кіберзлочинці видають себе за реально існуючу компанію чи людину з метою виманити у вас гроші чи конфіденційну інформацію.

Витоки даних – бич сучасного цифрового світу, і їх набагато простіше здійснити, отримавши облікові дані безпосередньо від користувачів. Близько 20% витоків, з якими стикаються компанії, відбуваються через скомпрометовані облікові дані, які найчастіше збираються за допомогою фішингу. А ланцюжок може стати справді величезним.

2. Програми-вимагачі

Програма-вимагач — це тип шкідливого програмного забезпечення, яке блокує ваш пристрій або всю систему, щоб отримати викуп за розблокування. У 2021 році багато великих корпорацій відчули на собі, що це таке, а деякі навіть заплатили хакерам гроші.

Тільки за першу половину минулого року кількість атак програм-здирників збільшилася на 61% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. А 2022 рік обіцяє бути ще гіршим.

До речі, фішингові електронні листи, як і раніше, залишаються одним із найпростіших способів розповсюдження програм-вимагачів.

3. Шахрайство з криптовалютою

Рік, що минув, став періодом розквіту криптошахрайства в інтернеті: від токена Squid Game до фіктивних ICO від імені підроблених акаунтів Ілона Маска , які обманом отримали від фанатів творця Tesla понад $2 млн.

А потім з’явилися NFT, що призвело до постійних підробок, появи проекту Evolved Apes, розробник якого зник з грошима, а також використання фішингу для обману тих, хто вклався в токени.

4. Шахрайство з Covid-19

Пандемія коронавірусу у світі ще закінчилася, і шахраї продовжують нею користуватися. У міру того, як сертифікати про вакцинацію стають все більш поширеним явищем, в мережі з’являється воістину величезна кількість шахраїв, які продають підроблені сертифікати.

У популярних месенджерах є цілі групи та канали, які пропонують оформити сертифікат без особистої присутності. Вони гарантують появу сертифікату в Дії і прикладають велику кількість правдивих відгуків.

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