В «Дія» заработала функция, которая может понадобиться тысячам украинцев

В государственном приложении «Дія» заработала новая услуга, которая будет особенно актуальна для переселенцев. Граждане, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, теперь могут подать заявку на компенсацию от государства.





Хорошую новость сообщил в своем видеообращении 29 марта президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что государство готово компенсировать украинцам каждый метр пострадавшей или уничтоженной в ходе военных действий недвижимости.

«С сегодняшнего дня в приложении «Дія» заработает новый функционал. Как я обещал ранее, мы вернем стоимость каждой квартиры или дома, утраченных нашими гражданами в результате боевых действий. Каждый украинец и украинка уже сейчас могут оформить соответствующую заявку», – сказал глава государства.

Чтобы воспользоваться новой опцией гражданам, нужно обновить приложение «Дія» до последней версии. Также составить заявку на компенсацию можно будет в городских Центрах предоставления админуслуг. Правда, в ЦНАПах такая услуга станет доступна только на следующей неделе.

Также в своем сообщении президент отметил, что все детали касательно процедуры возврата средств будут уточняться правительством позднее.

Напомним, что в приложении «Дія» с начала войны был создан целый ряд новых услуг для переселенцев и других граждан, пострадавших в результате военных действий. Сейчас с помощью функционала приложения украинцы, вынужденные покинуть дом и потерявшие свою работу, могут создать заявку на финансовую помощь от государства. Переселенцы, которые воспользуются этой услугой, будут получать по 2 тысячи гривен в месяц, а на детей и лиц с инвалидностью станут начислять по 3 тысячи гривен ежемесячно.

Также в приложении есть опция, которая имеет целью простимулировать бизнес к найму внутренне перемещенных лиц. За каждого принятого на работу переселенца работодатель через приложение «Дія» получит компенсацию в размере 6,5 тыс. грн, то есть фактически одну минимальную зарплату.

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