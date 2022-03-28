Отели на западной Украине резко подняли цены с наплывом переселенцев

Война выгнала многих украинцев из дома и заставила переехать в более безопасные регионы страны. Поток вынужденных переселенцев захлестнул западные области, в частности, Львовщину, Ивано-Франковщину, Ровенщину и Закарпатье. В связи с резким увеличением спроса, цены на жилье в этих областях также изменились. И в то время как некоторые местные жители отдают свои квартиры переселенцам бесплатно, отели накручивают цены, переходя все границы приличия.





Мы решили разведать, сколько стоит прожить месяц в отеле на западе Украины. Цена безопасности оказалась немаленькой.

Львов

Больше всего свободных гостиничных номеров и апартаментов удалось найти во Львове. И это несмотря на почти полмиллиона переселенцев, приехавших в «западную столицу» с начала войны.

Жилье здесь есть на любой вкус, но цены кусаются. Согласно расценкам на сайте Booking, за месяц во львовской гостинице заплатить придется от 30 до 60 тыс. грн. В большинстве номеров, которые предлагают за такую сумму, может разместиться 3-4 человека, то есть среднестатистическая семья с детьми.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске выбор жилья не так велик, как в соседнем Львове, поскольку здесь не столь развита туристическая инфраструктура. На ближайшие даты удалось найти только один свободный номер, месяц проживания в котором будет стоить переселенцам чуть больше 46 тыс. грн.

Ровно

В Ровно цены оказались значительно ниже чем у его городов-собратьев с запада. Чтобы снять номер или апартаменты на месяц семье хватит даже 20 тыс. грн.

Ужгород

В Ужгороде ситуация с поиском жилья оказалась не намного лучше, чем в Ивано-Франковске. Варианты можно пересчитать по пальцам одной руки, да и цены на них просто сумасшедшие. Преимущественно это двухуровневые номера класса люкс и полулюкс в самом сердце города. Стоят же они более 300 тыс. грн в месяц. К слову, большинство вариантов рассчитаны всего на 3 жильцов.

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