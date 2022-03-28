В Україні перерахують пенсії: хто і скільки отримуватиме тепер

Повномасштабна війна не завадила українському уряду виконати свою обіцянку перед пенсіонерами та провести індексацію виплат. З 1 березня старенькі вже почали отримувати нові підвищені пенсії. Кому й на скільки збільшили суму державного забезпечення?





Загалом більшу пенсію з березня почали отримувати близько 10 мільйонів українців похилого віку. Суму виплат збільшили на 14%, компенсувавши тим самим зростання рівня зарплат за останній рік. В середньому дохід пенсіонерів завдяки індексації збільшився на 380 грн.

Зазначимо, що окрім індексації пенсійної ставки, збільшилися й деякі види спеціальних доплат, наприклад надбавка за вік. Для пенсіонерів віком 75-80 років, а таких в Україні налічується понад 860 тисяч, доплата наразі складає 456 грн (раніше – 400 грн). А понад 1, 3 мільйона пенсіонерів у віці 80 років і більше тепер отримують додатково 570 грн (було 500 грн).

Проіндексували з першого дня весни й пенсії військовослужбовців. Розмір їх виплат також збільшився на 14%. Та у зв’язку з тим, що пенсії відставних військових більші, аніж у пересічних громадян, їх дохід зріс в середньому на 787 грн.

Що ж стосується громадян, які поки що не підпадають під індексацію, то вони отримали фіксовану доплату в розмірі 135 грн. Йдеться про українців, що вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років.

Підвищення пенсій саме зараз, коли в Україні йде війна, стало дуже вчасним кроком. І хоча індексація виплат вітчизняним пенсіонерам була запланована ще в середині лютого, тоді було складно навіть уявити наскільки необхідною стане для українців ця підвишка.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ще до війни прийняв рішення про впровадження регулярної індексації пенсій. Вона відбуватиметься щороку із 1 березня. Коефіцієнт індексації вираховуватимуть кожного разу в залежності від зростання середньої зарплатні в країні за минулий рік.

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