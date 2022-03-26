Названо найгірший фільм року

Організатори американської антипремії «Золота малина», яка щороку відзначає найгірші роботи у кінематографі, назвали переможців 2022 року. Театральна постановка “Діана. Мюзикл» здобула одразу п’ять нагород, включаючи премію у номінації «Гірший фільм року», повідомляється на YouTube -каналі Razzie Channel.





Мюзикл, випущений на стрімінговому сервісі Netflix , що розповідає про життя принцеси Діани, також отримав статуетки в номінаціях «Гірша режисерська робота», «Гірший сценарій», «Гірша жіноча роль» (Жанна де Ваал) та «Гірша жіноча роль другого» Кей).

Також організатори антипремії відзначили картину “Космічний Джем: Нове покоління”. Фільм став лауреатом номінації «Гірший ремейк, сіквел або плагіат», а баскетболіст Леброн Джеймс , який знявся в картині, отримав статуетку за гіршу чоловічу роль. Також він разом із «будь-яким анімаційним персонажем Warner» став лауреатом номінації «Гірший тандем».

Найгіршим актором другого плану визнано американського актора Джареда Лето за роль у фільмі «Дім Gucci». Вілл Сміт отримав приз за відновлення репутації за участь у картині “Король Річард”. Найгіршою роллю голлівудського актора Брюса Вілліса у 2021 році стала стрічка «Зоряний рубіж».

Раніше повідомлялося, що Вілліс отримав спеціальну категорію “Золотої малини” за зйомки у восьми проектах. Організатори антипремії вважали невдалими усі фільми, в яких артист знявся у 2021 році, та запропонували обрати найгірший із них.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿