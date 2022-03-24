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Будет гораздо дешевле: как украинцам в Польше и Европе выгоднее платить в магазинах

Наличные или карточка? Оба способа оплаты имеют свои преимущества.

24.03.2022
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Война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и уехать в Польшу и другие страны Евросоюза. Однако жизнь в Европе недешевая, да еще и Национальный банк постоянно меняет ограничения по снятию средств за границей. Как же украинцам организовать свои финансы во время пребывания в другой стране? Снимать деньги в банкоматах или отдать предпочтение безналичной оплате?


Чем выгодна оплата картой?

На сегодняшний день находящимся за рубежом украинцам разрешается снимать со своей карты средства в эквиваленте 100 тыс грн в день. Однако такое правило действует только для держателей валютных счетов. Если же карта у вас гривневая, то снять с нее можно 100 тыс. грн в месяц. Выходит, что за месяц гражданин может обналичить около 3 тыс евро. Такой суммы большой семье, решившей пересидеть войну, скажем, в Германии, на месяц может и не хватить.

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В то же время безналичные расчеты за рубежом украинские банки никоим образом не ограничивают. Поэтому украинцы могут покупать продукты и другие необходимые вещи не беспокоясь, что превысят какой-то лимит и потеряют доступ к своим сбережениям.

Еще одним преимуществом карточных расчетов за границей является экономия. Снимая деньги со своей украинской карты в банкомате другой страны, вы теряете по меньшей мере 1% в виде комиссии. А при оплате картой снимается ровно та сумма, которую выбил на терминале кассир. Никаких комиссий и переплат.

В чем выгода от снятия наличных денег?

Наличные деньги за границей конечно же понадобятся. Ведь далеко не все торговые точки принимают карты. К примеру, на местном рынке сельхоз-товаров вы вряд ли найдете терминал. Так что небольшую сумму «бумажных денег» желательно иметь в кармане всегда.

Но есть еще одна причина снять наличку за границей. В настоящее время курс гривны на межбанке зафиксирован на уровне 29,25 грн за дол. Но уже в самое ближайшее время он может существенно вырасти. И тогда украинцы, успевшие снять валюту по старому курсу, окажутся в гораздо более выгодном положении.

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24.03.2022
1 хвилина на прочитання

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