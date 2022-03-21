В Украине официально появились новые деньги: что изменится для украинцев

Недавно принятый в Украине закон «О виртуальных активах», конечно, не позволит нам расплачиваться за покупки биткоинами. Однако нововведение сделает украинский рынок открытым для крупных международных криптопроектов. А это значит, что местные финансовые компании, да и рядовые украинцы смогут вполне легально проводить операции с цифровой валютой.





Своим мнением по поводу нового закона поделился специалист по криптовалютам Анжей Ковальчук из компании TomiEx. Он отметил, что для инвесторов принятое правительством решение почти ничего не изменит, ведь с криптобиржами они работали и раньше. Однако теперь сделки с виртуальной валютой станут более прозрачными, что, безусловно, можно считать положительным сдвигом.

В частности, известные криптопроекты получат возможность открыть свои офисы в Украине и полноценно работать с компаниями и предприятиями разного уровня. Таким образом, работа крипторынка Украины будет более гибкой и согласованной.

«На днях одна из самых больших в мире криптобирж Binance была лицензирована в Дубае. Сразу после этого в ОАЭ появился офис компании, благодаря чему крупнейшие игроки финансового рынка страны теперь могут проводить операции с криптой в Binance абсолютно легально. Таким же путем сейчас идет и Украина», – сообщил эксперт.

Анжей Ковальчук также объяснил, что изменит закон о цифровых деньгах в жизни обычных украинцев. Ходить за хлебом с биткоинами мы, конечно же, не будем. Виртуальная валюта пока еще не в состоянии заменить привычные способы оплаты.

Однако для граждан, занимающихся покупкой и продажей крипты, новый закон станет настоящим спасением. Ведь в случае возникновения каких-либо проблем в процессе работы с виртуальными деньгами они смогут сразу же обратиться в украинский офис компании, через которую проводили свои финансовые операции. А при необходимости граждане даже будут иметь право подать на криптобиржу в суд.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿