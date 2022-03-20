Долар не врятує: українцям дали поради, як зберегти заощадження

Рекордна за останні 30 років інфляція в США та підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою спричинили до суттєвого здорожчання долара. А це означає, що тримати у ньому свої заощадження для українців стало невигідно, чи то навіть ризиковано. Тож громадянам порадили звернути увагу на інші активи, придбавши які вони зможуть не лише зберегти свій капітал, а й примножити його.





Як зазначив провідний аналітик компанії TeleTrade Сергій Родлер, сподіватися на долар як на стабільну інвестицію наразі не доводиться. Економіка США страждає від серйозних проблем із сировиною. Саме тому долар невпинно росте в ціні. Тож переводити свої заощадження в американську валюту експерт наразі не радить.

Натомість українцям варто звернути увагу на інші, так звані фізичні активи. Серед них зокрема можна виділити акції потужних міжнародних компаній, банківські метали та нерухомість. Причому найбільш перспективним рішенням на думку Родлера є саме інвестування у технокорпорації, що в останні місяці постраждали від загального корегування ринку. Ці компанії мають хороші фінансові показники та можуть в найближчі роки «вистрелити» на ринку, збагативши своїх акціонерів.

Фінансовий експерт навіть зробив невеличку підбірку корпорацій, які вважає найбільш перспективними в плані інвестицій:

BigCommerce – платформа електронної комерції, що спеціалізується на розробці рішень для організації онлайн-магазинів;

Bandwidth – платформа, що дозволяє створювати сервіси для спілкування розробників із власними користувачами;

ROKU – американський виробник цифрових медіаплеєрів, що забезпечують доступ до потокового відео, так званого смарт-TV;

Appian – IT-корпорація, спеціалізаціями якої є корпративне ПЗ та хмарні обчислення.

Акції усіх цих компаній зараз можна придбати принаймні на удвічі дешевше, аніж у 2021 році. Проте за рахунок своєїфінансової стабільності та перспективності галузей, у яких вони розвиваються, такі інвестиції згодом принесуть неабиякий прибуток вкладникам.

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