Українці почали скуповувати нерухомість на заході України: ціни підуть у гору

Війна з Росією змусила понад півмільйона українців переїхати у західні регіони країни. Більшість громадян наразі знімають собі житло, або ж проживають у громадських будівлях, облаштованих для прийому переселенців. Та як виявилося близько 3% біженців зі сходу та центру України зацікавлені у придбанні житла в одній із західних областей. Як такий раптовий попит може вплинути на ціни квартир, та чи варто укладати угоди купівлі/продажу під-час війни?





Про хвилю попиту на ринку нерухомості Львова, Івано-Франківська, Закарпаття та інших західних регіонів доповіла у своєму прес-релізі Асоціація рієлторів України. Члени організації вважають, що така популярність житла у відносно безпечних областях неодмінно стане приводом до її здорожчання.

«Ціни збільшаться перш за все на одно- та двокімнатні квартири. Адже саме таким житлом зазвичай цікавляться потенційні покупці. Їх вартість збільшиться приблизно на 3-7%», – зазначив голова асоціації Юрій Піта.

Однак попри потенційну вигоду, рієлтори не радять мешканцям західних регіонів продавати нерухомість від-час війни. Угоди купівлі продажу у період воєнного стану укладати дуже ризиковано, оскільки Держреєстр майнових прав та нерухомості зараз не працює. Тобто договори, підписані в цей період, є незахищеними.

До кінця війни спеціалісти з нерухомості не радять продавати квартири й за альтернативними схемами, наприклад по довіреності, або через оформлення на покупця заповіту. Зараз жоден із цих шляхів не є на 100% безпечним.

Ще одним приводом зачекати із купівлею та продажем житлоплощі є те, що за статею 233 Цивільного кодексу України будь яка операція з нерухомістю, проведена під-час війни, може бути згодом визнана недійсною. Таке рішення суду буде аргументоване «тяжкими обставинами», під впливом яких була проведена операція з майном. Тож із придбанням житла варто зачекати принаймні до закінчення війни.

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