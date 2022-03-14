Украинцев огорчили курсом доллара и евро сразу после войны

Война на Украине заставила НБУ взять на себя финансирование большей части расходов правительства на армию и первоочередные потребности населения. Это может вынудить регулятора к эмиссии гривны, то есть увеличению ее тиража. Однако результатом такого решения станет снижение курса национальной валюты по отношению к евро и доллару. Чем это чревато простым украинцам, объяснил аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов.





Прежде всего финансовый эксперт отметил, что экономическая ситуация в Украине, несмотря на военное положение, сейчас не так уж и плоха. Дефицит государственного бюджета, конечно, существует, однако его удается покрывать за счет помощи от международных партнеров. В частности, на прошлой неделе Украина получила 1,4 миллиарда долларов от Международного валютного фонда. А еще раньше помощь в сумме 1,2 млрд евро перечислил Евросоюз.

Кроме внешней денежной помощи Министерство финансов Украины планирует также «заработать» около 400 миллиардов гривен на продаже «военных» ОВГЗ. Специальный выпуск облигаций позволит государству привлечь еще больше средств на нужды ВСУ, которые сейчас являются первоочередными.

Андрей Гойлов считает такое решение Минфина очень удачным. Ведь по опыту предыдущих аукционов известно, что «военные» облигации пользуются большой популярностью среди инвесторов. Ранее государству уже удалось заработать на них около 15 миллиардов гривен. Поэтому перспективы будущих торгов также довольно оптимистичны.

Торги по военным облигациям пройдут уже сегодня, во вторник, 15 марта. Участникам рынка будут предложены государственные облигации в национальной валюте со сроками погашения в 2 месяца и 1 год. Кроме того, инвесторы смогут приобрести ОВГЗ в долларах США со сроком уплаты в 1 год.

Однако в случае низкого спроса на украинские «военные» облигации, часть из них придется выкупить Нацбанку. А это будет означать хотя и скрытую, но все же существенную эмиссию гривны.

То есть результатом неудачных торгов станет увеличение количества нацвалюты и размывание ее стоимости. Гривна начнет дешеветь по отношению к основным мировым валютам, что для обычных граждан обернется значительным ростом курса доллара и евро сразу после окончания войны.

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