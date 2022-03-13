Стало известно, кто в России требует продолжения войны

Крах всех планов Путина на военную кампанию в Украине все же не погасил его пыл. Вместе со своим верным приспешником министром обороны Сергеем Шойгу он продолжает отрицать свое поражение, прибегая к подлым обстрелам мирного населения и другим военным преступлениям. Тем временем генералитет РФ уже признал свою ошибку и выступает за сворачивание так называемой «специальной операции» в Украине.





О таком положении дел сообщил Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Минобороны Украины. В эфире одного из украинских телеканалов он отметил, что противник не ожидал столь огромных потерь и сейчас полностью деморализован.

«Лишь за две недели войны в украинские военные уничтожили 13 бальнонно-тактических подразделений врага. Еще 18 – полностью потеряли свою боеспособность. Такого ущерба Россия не претерпевала ни в одной из своих войн», – рассказал Буданов.

Сейчас же, по данным украинской разведки, продолжение войны желают только президент Путин и глава Минобороны РФ Шойгу. Эти двое просто зациклены на Украине и отказываются признавать какие-либо аргументы генеральской верхушки.

Несмотря на то, что первоначальный план Путина на войну в Украине давно потерпел крах, он все еще не теряет надежду на успех. Хотя высокопоставленные генералы уже не раз намекали безумному диктатору на близкое поражение. А некоторые представители военной элиты даже пытаются саботировать его приказы.

«Мы владеем информацией почти обо всех стратегических планах российских военных. Как только во властных кругах начинают зарождаться очередные идеи, украинская разведка узнает о них мгновенно. Однако могу со всей уверенностью сказать, что попытки врага захватить Украину обречены на провал», – сказал главный разведчик страны.

Следует отметить, что конфликты в военно-политической верхушке РФ украинским вооруженным силам сейчас только на руку. Ведь они порождают хаос в армии противника и ускоряют нашу победу.

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