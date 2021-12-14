Хто вирішть фінансові питання, а кого завалить справами: гороскоп на вівторок, 14 грудня

В цього вівторка багато гарних і яскравих символів, і один з них – Корона. Не заглиблюватимемося в двозначність цього слова на сьогоднішній день, а порадіємо прямому його значенню. Сьогодні можна почати і вдало завершити будь-яку, навіть найскладнішу справу. Крім того, це свідчить про те, що підвищується ймовірність отримати допомогу згори, а можливо й самим стати повелителями і вершниками не лише у своїй долі, а й у долях інших людей. Серед безлічі прекрасних турбот сьогоднішнього дня астрологи радять Вам вчасно згадати про свої “половинки”.





Гороскоп на 14 грудня для Овнів

Вам до цього вівторка потрібно поставитися дуже відповідально – настав дуже сприятливий день для фінансових операцій та підписання документів.

Гороскоп на 14 грудня для Тельців

Місяць, що росте, сьогодні знаходиться у Вашому знаку і сприяє Вам у всьому!

Гороскоп на 14 грудня для Близнюків

У цю потужну Місячну добу у Вас можуть “розбігтися очі”. Щоб не витратити енергію марно, Вам потрібно сконцентруватися на головному.

Гороскоп на 14 грудня для Раків

Кількість справ і планів буде величезною, але Ви з ними блискуче впораєтеся.

Гороскоп на 14 грудня для Левів

Ви вмієте “брати удар на себе” і в хорошому, і в поганому значенні цього слова. Сьогодні Вам обов’язково пощастить!

Гороскоп на 14 грудня для Дів

Обов’язково зверніть увагу на те, що справи цього дня, потрібно обов’язково доводити до логічного і вдалого завершення.

Гороскоп на 14 грудня для Терезів

Сьогодні, день позитивних енергій і Ваше завдання максимально увібрати цю енергію, щоб потім нею добре та плідно розпорядитися.

Гороскоп на 14 грудня для Скорпіонів

Щоб враження про Вас виявилося позитивним, контролюйте свої емоції та проявіть завзятість у роботі.

Гороскоп на 14 грудня для Стрільців

Прямо з сьогоднішнього ранку настає чудовий період для успішних фінансових операцій.

Гороскоп на 14 грудня для Козерогів

Не треба боятися залучати до вирішення своїх завдань інших людей. Будь-яка справа, яку Ви здійснюєте колективно, в цей день матиме великий успіх.

Гороскоп на 14 грудня для Водоліїв

Ви сьогодні можете стати не схожими на самих себе. “Вогонь в очах” і натхнення супроводжуватимуть Вас, причому наростаючою.

Гороскоп на 14 грудня для Риб

Вам сьогодні потрібно вибрати найважливішу та актуальну справу, і повністю зосередитися на ній.