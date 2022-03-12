Украинцев освободили от уплаты некоторых налогов: список

Инициированная российскими оккупантами война больно ударила по украинскому бизнесу. Больше всего пострадали предприятия, находящиеся в зоне активных военных действий. Хотя и в относительно безопасных регионах Украины, бизнесмены также почувствовали значительный спад доходов.





Учитывая новые реалии, которые сделали невозможной нормальную работу предприятий, чиновники решили пойти навстречу украинскому бизнесу. Они разработали пакет помощи, ключевыми аспектами которого станет освобождение от уплаты нескольких видов налогов.

В частности, в течение всего периода действия военного положения в стране, и еще 1 год после его отмены, ФЛП I-II групп могут не платить единый социальный взнос за своих работников. Тем временем физических лиц предпринимателей III группы освободят от уплаты ЕСВ только за сотрудников, которые служат в ВСУ или других оборонных формированиях.

Новость о частичном освобождении ФЛП от уплаты налогов на днях сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что, кроме ЕСВ, отечественные бизнесмены также могут временно не платить аренду и налог на земельные участки, находящиеся в государственной или коммунальной собственности. Правда, этот пункт пакета помощи касается только предприятий, расположенных в самых опасных областях Украины, где ведутся активные боевые действия.

Также для представителей бизнеса из «горячих точек» страны будет действовать отсрочка на уплату налогов. Ведь в Кабмине отлично понимают, что у таких предпринимателей пока нет никакого дохода.

Резюмируя свое заявление об ослаблении условий для украинских предпринимателей, президент подчеркнул, что это еще не весь пакет помощи, а только первая его часть. Совместно с правительством Владимир Зеленский планирует внедрить еще несколько значительных изменений в систему налогообложения. Эти изменения помогут украинскому бизнесу встать на ноги и снова заработать в полную силу. Так что ждем очередных хороших новостей от гаранта и верим в победу!

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