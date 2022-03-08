Государство начало выплачивать помощь украинцам: кто и сколько может получить

С 8 марта украинцы могут сделать запрос на выплату единовременной помощи от государства на сумму 6500 грн. Получить указанную сумму смогут жители регионов, где сейчас ведутся военные действия: Харьковщины, Херсонщины, Донбасса, Луганщины, Сумщины, Киевщины, Черниговской и Николаевской областей и т.д. Средства пострадавшим от войны гражданам будут поступать на карту «є-Підтримка».





Как сообщили в пресс-службе государственного приложения «Дія», получить свои средства украинцы смогут независимо от того, прошли ли они курс вакцинации. Тратить полученную помощь можно на любые товары и услуги.

Кто имеет право на денежную помощь:

Граждане Украины, проживающие в наиболее опасных населенных пунктах, где ведутся военные действия. Работники, за которых работодатель уплачивает Единый социальный взнос. ФЛП, которые уже отчитались за четвертый квартал 2021 года, или за весь прошлый год.

В то же время не смогут получить бонусную минималку от государства пенсионеры, безработные, а также украинцы, которые не были трудоустроены в 2021 году.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, анонсированная единовременная выплата должна поддержать население областей, наиболее пострадавших от военных действий. Также средства от государства помогут индивидуальным предпринимателям, потерявшим свой доход в связи с ситуацией в стране.

Михаил Федоров подчеркнул, что получить помощь на карту «є-Підтримка» смогут все нуждающиеся, даже если раньше им уже была начислена тысяча за вакцинацию.

Оформить заявку на финансовую помощь очень просто. Для этого необходимо запустить приложение «Дія» и перейти в раздел «Услуги». Далее выбираем пункт «є-Підтримка», выполняем подтверждение карты и нажимаем кнопку «Получить помощь». Никаких подтверждающих документов об утрате источника дохода предоставлять не нужно.

Если же карты «є-Підтримка» у нет, то ее можно оформить в мобильном приложении банка. В программе «є-Підтримка» участвуют ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк, Райффайзен, monobank, «Восток», Укргазбанк, ПУМБ, Идея Банк и izibank.

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