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Booking.com призупинив роботу в Росії через «складності ведення бізнесу вкраїні»
Користувачі вже не можуть забронювати готель на території країни через сервіс.
“Booking.com, будучи голландською компанією, змушена призупинити надання туристичних послуг у Росії у зв’язку зі зростаючою складністю ведення бізнесу в країні”, – повідомили в компанії.
Гендиректор Booking.com Гленн Фогель уточнив у LinkedIn, що сервіс також припинив роботу в Білорусії.
4 березня сервіс перестав показувати готелі та апартаменти в Росії, функція бронювання стала також недоступною. Якщо не виставити дати заїзду та від’їзду, сервіс показував доступні готелі.
4 березня про зупинення роботи в Росії та Білорусії також повідомив сервіс для пошуку житла Airbnb.