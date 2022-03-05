Booking.com призупинив роботу в Росії через «складності ведення бізнесу вкраїні»

“Booking.com, будучи голландською компанією, змушена призупинити надання туристичних послуг у Росії у зв’язку зі зростаючою складністю ведення бізнесу в країні”, – повідомили в компанії.





Гендиректор Booking.com Гленн Фогель уточнив у LinkedIn, що сервіс також припинив роботу в Білорусії.

4 березня сервіс перестав показувати готелі та апартаменти в Росії, функція бронювання стала також недоступною. Якщо не виставити дати заїзду та від’їзду, сервіс показував доступні готелі.

4 березня про зупинення роботи в Росії та Білорусії також повідомив сервіс для пошуку житла Airbnb.

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