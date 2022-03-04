Известный производитель напитков отказался уходить из России: бизнес вне политики

Всемирно-известная компания Coca-Cola наотрез отказалась закрывать заводы в РФ. Руководство концерна обосновывает свое решение тем, что политика не должна влиять на бизнес. Несмотря на это, большинство производителей уже отказались работать с государством, развязавшим войну в Украине. В ответ на отказ Coca-Cola выйти из российского рынка украинцев призвали объявить бойкот всей продукции концерна.





О решении Coca-Cola и дальше производить и продавать свои напитки в России стало известно из заявления пресс-службы предприятия. В офисе производителя подтвердили, что все заводы Coca-Cola будут и дальше работать в России, поскольку компания имеет обязательства перед своими партнерами и работниками в РФ.

В ответ на заявление Coca-Cola Антон Геращенко, занимающий пост советника главы МВД Украины, призвал украинцев не покупать продукцию известного бренда. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале. Также политик предложил предпринимателям расторгнуть все свои договоры с известным производителем газированных напитков и завтра же закрыть завод Coca-Cola в Броварах (Киевская область).

В свою очередь бывший советник президента, а ныне волонтер Юрий Бирюков на своей странице в Facebook написал, что после окончания войны и победы над врагом в Украине уничтожат всю собственность Coca-Cola.

«Мы сделаем все, чтобы физически уничтожить все оборудование компании Coca-Cola, находящейся на территории нашей родины. А также положим конец всем маркетинговым и другим бизнес-операциям, которые производитель осуществлял в Украине. В том числе, я имею в виду и физическое влияние на работников компании на территории Украины. Угрожаю ли я? Да, это абсолютно явная угроза», – высказался Бирюков.

Стоит отметить, что Coca-Cola является одной из немногих компаний, продолживших работать на территории России. Большинство популярных мировых брендов уже вышли с рынка РФ или находятся в процессе расторжения договоров с государством-террористом.

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