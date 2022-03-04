Закрыты все точки: в Украине прекратил работу популярный магазин электроники

С первых дней войны популярный ритейлер электроники Moyo закрыл все магазины. В компании сообщили, что не желают рисковать жизнью своих работников, поэтому временно прекращают операционную деятельность в Украине.





Такое решение руководство сети приняло еще 24 февраля – в день нападения русской армии на Украину. Информацию о закрытии всех точек продаж Moyo сразу же обнародовала пресс-служба компании. Причем закрыли двери не только магазины, но и центральный офис Moyo и все склады.

В Moyo сообщили, что, несмотря на закрытие своих филиалов, продолжают активно помогать Вооруженным силам Украины. Ведь в такой сложной для страны ситуации – это долг каждого украинца.

Следует отметить, что другие популярные ритейлеры электроники в Украине не прекратили работу даже после внедрения военного положения. Хотя большинству компаний пришлось скорректировать свой график и правила обслуживания клиентов.

В частности, компания «Цитрус» сначала закрыла все свои торговые точки. Но уже со 2 марта возобновила работу и продолжает снабжать украинцев всей необходимой электроникой. «Фокстрот», Rozetka и Comfy также не прекратили свою деятельность в Украине. Некоторые магазины и точки выдачи, находившиеся в эпицентре боевых действий, компаниям, конечно, пришлось закрыть. Однако остальные отделения работают, хоть и по сокращенному графику.

Продавцы электроники сообщают, что наибольшим спросом пользуются средства связи – смартфоны и планшеты, а также павербанки. Сметают с полок и мелкую бытовую технику – электрочайники, холодильники, мультиварки и микроволновки. Их сейчас активно используют для приготовления пищи военным, теробороне и переселенцам.

Услуги по дистанционному заказу и доставке электроники ритейлеры пока не предоставляются. Ведь в условиях боэвых действий это крайне опасно. Можно приобрести только товары, которые есть в наличии в магазинах, и забрать их путем самовывоза.

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