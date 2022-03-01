Все украинские банки изменили правила работы: кто заблокировал кредиты

Война в Украине ввела существенные изменения в работу большинства отечественных банков. Некоторые финансовые учреждения уменьшили свои кредитные лимиты, а другие – позволили клиентам в ближайшие несколько месяцев не возвращать ссуды. Какие правила установили для своих клиентов самые популярные банки страны – Монобанк, Ощадбанк и ПриватБанк?





Монобанк

Руководство популярного банка без отделений Монобанк ввел следующие изменения в свою работу:

кредитные лимиты по всем картам ограничили 10 тысячами гривен;

снять кредитные деньги наличными деньгами нельзя;

срок возврата денег по кредитным картам продлен на 1 месяц, без начисления процентов и штрафов.

ПриватБанк

В государственном ПриватБанке в связи с введением военного положения установили следующие правила:

средства по кредитным картам под 0,00001% можно без обязательного взноса будут доступны до 1 июня текущего года;

срок возврата ссуд по кредиткам будет автоматически продлен на 90 суток;

кредитный лимит клиентов останется таким же, каким он был до 24 февраля 2022 года;

срок действия карточек автоматически продлят на 180 дней;

лимит на снятие наличных в банкоматах Привата составляет 100 тыс. грн. в сутки.

Ощадбанк

Государственный Ощадбанк также обновил правила обслуживания:

срок действия всех карточек будет продлен до 1 августа текущего года;

комиссия, ранее вычислявшаяся из зарплат бюджетников, отменена.

Однако никакой информации о кредитной амнистии в администрации Ощада не сообщают.

Новые правила других украинских банков

Остальные финучреждения страны, в частности Альфа-Банк, ПУМБ и Райффайзен также несколько ограничили финансовую свободу своих клиентов.

Альфа-Банк, по примеру ведущих финучреждений страны, ввел кредитные каникулы. Так же поступили и в Райффайзен. Однако оба банка при этом запретили клиентам брать новые кредиты.

ПУМБ пользование кредитными средствами не заблокировал. Однако уменьшил лимит на картах своих клиентов до 5 тыс. грн.

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