Гроші в ПриватБанк повертати не потрібно: названо терміни

ПриватБанк збільшив для українців термін повернення коштів за кредитними картками. Так звані кредитні канікули буде впроваджено вже з 1 березня. Таким чином державний банк вирішив підтримати народ України, що саме зараз, під час війни, відчайдушно потребує коштів.





Про нововведення повідомили у прес-службі ПриватБанку. Для позичок за кредитними картками будуть діяти наступні пільгові правила:

кредит під 0,00001% можна буде отримати без мінімального обов’язкового платежу до 1 липня поточного року;

умови діятимуть для преміальних карток, карти Універсальна, а також Універсальна Gold;

кредитна амністія буде діяти також для власників карт, за якими кредит вже прострочено, протягом 90 діб.

«Під час кредитних канікул власники карт звісно ж можуть поступово вносити кошти, та лише за своїм бажанням. Пільгові умови будуть застосовані для усіх клієнтів, що мають борги за кредиткою, автоматично», – повідомили у Приваті.

Варто зазначити, що підвищити кредитний ліміт на своїх картках українці не зможуть. До користування буде доступна лише сума, передбачена актуальним кредитним лімітом клієнтів. Також недоступним для українців під час військового стану буде користування кредитними пропозиціями «Миттєва розстрочка», «Кредит готівкою» та «Оплата частинами».

Нагадаємо, що 25 лютого державний банк заборонив українцям користуватися картковими кредитами. Та вже 26 лютого обмеження на позички було знято й громадяни знову отримали можливість використовувати гроші з кредитних карток.

Ще одним пом’якшенням, яке запровадив ПриватБанк у зв’язку із військовими діями в Україні, стало автоматичне продовження строку актуальності карток. Для клієнтів, у яких саме завершується термін дії карти, його в автоматичному порядку буде продовжено ще на 180 днів. Тож громадяни України можуть не хвилюватися за свої гроші та вільно користуватися формально простроченими картками ще майже пів року.

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