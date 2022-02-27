В Украине заработали новые правила работы банков: что будет с деньгами
Нацбанк установил ряд ограничений на денежные операции.
В Украине в связи с введением военного положения Национальный банк установил специальные правила работы для отечественных банков. Согласно этим требованиям, главные финансовые учреждения уже скорректировали правила обслуживания своих клиентов. Что же будет с картами и вкладами украинцев?
Новые правила работы банков
Согласно решению НБУ банки обязаны:
- обеспечить бесперебойную работу отделений при отсутствии угроз для граждан;
- обеспечить своим клиентам доступ к их сейфам;
- выполнять безналичные расчеты без ограничений;
- постоянно снабжать наличными свои банкоматы.
В свою очередь Нацбанк пообещал украинским банкам для поддержки их ликвидности осуществлять не ограниченные по сумме рефинансирования. Их срок установлен в пределах одного года, однако возможно продление еще на 1 год.
Ограничение для украинских банков
Для всех банковских учреждений Украины введены следующие ограничения:
- запрещено снятие средств в иностранной валюте;
- ограничение відачу налички – 100 тысяч гривен в сутки;
- валютный рынок страны прекратил работу, разрешено только приобретение иностранной валюты у граждан;
- курс доллара Нацбанком зафиксирован на уровне 29,25 гривен за доллар;
- введено ограничение на международные валютные операции;
- прекращено обслуживание счетов резидентов России;
- временно прекращен выпуск криптовалюты и ее распространение.
Также с 25 февраля Национальный банк Украины прекратил все сделки с белорусской и российской валютами.
Особенности работы ПриватБанка и monobank
ПриватБанк продолжает обслуживать своих клиентов с помощью приложения Приват24. Также без перебоев в режиме 24/7 функционируют банкоматы и терминалы государственного банка. Для клиентов, у которых истекает срок действия карт, он будет продлен еще на 180 суток. Также Приват в эти сложные времена полностью отменил комиссию за снятие кредитных средств для своих клиентов.
Тем временем monobank уменьшил кредитные лимиты карт до 10 тыс. грн, а также запретил транзакции средств между счетами и снятие наличных.