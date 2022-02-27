В Украине заработали новые правила работы банков: что будет с деньгами

В Украине в связи с введением военного положения Национальный банк установил специальные правила работы для отечественных банков. Согласно этим требованиям, главные финансовые учреждения уже скорректировали правила обслуживания своих клиентов. Что же будет с картами и вкладами украинцев?





Новые правила работы банков

Согласно решению НБУ банки обязаны:

обеспечить бесперебойную работу отделений при отсутствии угроз для граждан;

обеспечить своим клиентам доступ к их сейфам;

выполнять безналичные расчеты без ограничений;

постоянно снабжать наличными свои банкоматы.

В свою очередь Нацбанк пообещал украинским банкам для поддержки их ликвидности осуществлять не ограниченные по сумме рефинансирования. Их срок установлен в пределах одного года, однако возможно продление еще на 1 год.

Ограничение для украинских банков

Для всех банковских учреждений Украины введены следующие ограничения:

запрещено снятие средств в иностранной валюте;

ограничение відачу налички – 100 тысяч гривен в сутки;

валютный рынок страны прекратил работу, разрешено только приобретение иностранной валюты у граждан;

курс доллара Нацбанком зафиксирован на уровне 29,25 гривен за доллар;

введено ограничение на международные валютные операции;

прекращено обслуживание счетов резидентов России;

временно прекращен выпуск криптовалюты и ее распространение.

Также с 25 февраля Национальный банк Украины прекратил все сделки с белорусской и российской валютами.

Особенности работы ПриватБанка и monobank

ПриватБанк продолжает обслуживать своих клиентов с помощью приложения Приват24. Также без перебоев в режиме 24/7 функционируют банкоматы и терминалы государственного банка. Для клиентов, у которых истекает срок действия карт, он будет продлен еще на 180 суток. Также Приват в эти сложные времена полностью отменил комиссию за снятие кредитных средств для своих клиентов.

Тем временем monobank уменьшил кредитные лимиты карт до 10 тыс. грн, а также запретил транзакции средств между счетами и снятие наличных.

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