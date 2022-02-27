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В Украине заработали новые правила работы банков: что будет с деньгами

Нацбанк установил ряд ограничений на денежные операции.

27.02.2022
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В Украине в связи с введением военного положения Национальный банк установил специальные правила работы для отечественных банков. Согласно этим требованиям, главные финансовые учреждения уже скорректировали правила обслуживания своих клиентов. Что же будет с картами и вкладами украинцев?


Новые правила работы банков

Согласно решению НБУ банки обязаны:

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  • обеспечить бесперебойную работу отделений при отсутствии угроз для граждан;
  • обеспечить своим клиентам доступ к их сейфам;
  • выполнять безналичные расчеты без ограничений;
  • постоянно снабжать наличными свои банкоматы.

В свою очередь Нацбанк пообещал украинским банкам для поддержки их ликвидности осуществлять не ограниченные по сумме рефинансирования. Их срок установлен в пределах одного года, однако возможно продление еще на 1 год.

Ограничение для украинских банков

Для всех банковских учреждений Украины введены следующие ограничения:

  • запрещено снятие средств в иностранной валюте;
  • ограничение відачу налички – 100 тысяч гривен в сутки;
  • валютный рынок страны прекратил работу, разрешено только приобретение иностранной валюты у граждан;
  • курс доллара Нацбанком зафиксирован на уровне 29,25 гривен за доллар;
  • введено ограничение на международные валютные операции;
  • прекращено обслуживание счетов резидентов России;
  • временно прекращен выпуск криптовалюты и ее распространение.

Также с 25 февраля Национальный банк Украины прекратил все сделки с белорусской и российской валютами.

Особенности работы ПриватБанка и monobank

ПриватБанк продолжает обслуживать своих клиентов с помощью приложения Приват24. Также без перебоев в режиме 24/7 функционируют банкоматы и терминалы государственного банка. Для клиентов, у которых истекает срок действия карт, он будет продлен еще на 180 суток. Также Приват в эти сложные времена полностью отменил комиссию за снятие кредитных средств для своих клиентов.

Тем временем monobank уменьшил кредитные лимиты карт до 10 тыс. грн, а также запретил транзакции средств между счетами и снятие наличных.

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27.02.2022
1 хвилина на прочитання

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