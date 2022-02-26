Россия решила атаковать украинцев через смартфоны

Военного наступления россиянам оказалось мало. Враг активно атакует Украину с помощью фишинга. Поэтому граждан призывали быть крайне внимательными в сети.





Что такое фишинг?

Фишингом называют вид мошенничества, основной целью которого является получение личных данных пользователей сети с целью их использования в собственных интересах. Также в рамках фишинга киберпреступники могут получать логины и пароли к аккаунтам граждан в банковских приложениях, социальных сетях и мессенджерах.

Как действуют окупанты?

Украинцам посылают странные письма на электронную почту с прикрепленными к ним файлами. Похожие сообщения граждане могут получать и в мессенджерах, включая Viber, Telegram и т.д.

Открывать такие сообщения, а тем более содержащиеся в них файлы или ссылки очень опасно. Ведь технические специалисты из РФ, таким образом, могут получить доступ к личной информации владельца телефона или другого гаджета, истории его переписок в чатах и социальных сетях, а также общаться с контактами пользователя от его имени.

Как уберечься от фишинга?

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины призвала пользователей игнорировать какие-либо сообщения или е-мейлы от неизвестных отправителей. Ведь таким образом они могут случайно предоставить врагу доступ к важной информации, в частности, данным о перемещении украинских войск.

«Агрессор планирует собрать большой массив информации, получив доступ к электронным устройствам граждан Украины. Помните о кибергигиене и ни в коем случае не открывайте подозрительные письма и сообщения», – призвали в государственном ведомстве.

Будьте осторожны в сети, чтобы не дать врагу и крохи информации, которую он сможет использовать против наших вооруженных сил. Доверяйте только проверенной информации, избегайте фейков и сохраняйте спокойствие. Вместе мы сможем отразить атаку врага и защитить нашу Украину!

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