На краю бездны: известен курс доллара до 27 февраля

Ситуация на валютном рынке сейчас полностью подвластна эмоциям. Политические перипетии и угроза военного вторжения со стороны России влекут за собой постоянные курсовые колебания. Из-за нестабильности ситуации экспертам крайне сложно предположить, какой будет стоимость основных валют хотя бы в ближайшие несколько дней.





Однако ведущие финансовые аналитики страны все же поделились тремя сценариями поведения гривны, которые могут реализоваться уже к концу этой недели.

Ситуация на межбанке

На прошлой неделе стоимость доллара на межбанке взлетела почти на 50 копеек и закрепилась на уровне 28,34 грн/долл. Причем наиболее значимый скачок курса произошел в понедельник – плюс 30 коп. Ведь по данным военной разведки США во вторник, 16 февраля, россияне должны были начать полномасштабное наступление.

Но когда прогнозы американцев не сбылись, игроки рынка несколько расслабились и за оставшиеся четыре торговых дня курс вырос всего на 20 коп.

Однако поведение игроков рынка ясно показало, что любое слово американских чиновников на тему конфликта с Россией воспринимается как безоговорочная истина и вызывает мгновенную реакцию. В частности, нерезиденты на прошлой неделе успели избавиться еще от 2,6 млрд грн облигаций внутреннего государственного займа. А население бросилось в обменники за долларами и евро.

Три сценария поведения гривны

Учитывая такое положение дел, эксперты очертили три варианта развития событий, реализация которых будет зависеть от новостей с востока Украины и заявлений американских военных. Как отметил аналитик компании TeleTrade Сергей Родлер, наиболее оптимистическим вариантом является деэскалация конфликта и сворачивание военного присутствия РФ вблизи украинских границ. В этом случае можно надеяться на укрепление гривны до курса 28 грн/долл.

Если же угроза войны в течение недели будет нарастать, к воскресенью 27 февраля доллар в Украине может пересечь черту в 29 грн/долл, и даже вплотную приблизиться к курсу 30 грн/долл.

Финансовый эксперт Андрей Гойлов из RoboForex согласился с коллегой и добавил, что есть и третий сценарий. Он предусматривает, что курс нацвалюты будет оставаться в пределах 28–28,6 грн/долл. Однако такая стабильность возможна только при нейтральном новостном фоне и отсутствии провокаций со стороны врага.

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