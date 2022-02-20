Синоптики заявили об изменении климата в Украине: что будет теперь

Отечественные синоптики в один голос утверждают, что уже в ближайшие годы климат в Украине изменится до неузнаваемости. Глобальное потепление приведет к повышению среднегодовой температуры, а зима может и вовсе исчезнуть. Какой же мы увидим Украину уже через несколько лет?





Как отметила Светлана Краковская, член Межправительственной группы экспертов по вопросам климатических изменений, в настоящее время существует несколько сценариев погодных изменений. Каждый из этих сценариев, так или иначе, предполагает повышение средней годовой температуры. А при реализации наиболее жесткого варианта развития событий мы можем навсегда забыть о традиционной украинской зиме.

«Если украинцы и дальше будут в таких объемах использовать полезные ископаемые для получения энергии, среднегодовая температура может увеличиться на 4, или даже на 6 градусов. А это приведет к настоящей катастрофе», – комментирует эксперт.

Воплощение в жизнь упомянутого сценария приведет к тому, что зима останется лишь формальным календарным периодом. Не будет ни снега, ни длительных морозов, а температура с декабря по февраль будет оставаться плюсовой.

Кроме исчезновения зимы как явления, изменение температурных показателей вызовет целый каскад негативных последствий для природы. В частности, значительно снизится уровень воды в реках, а почва будет пересыхать от недостатка влаги. К тому же, из-за отсутствия холодов перестанут вымерзать вредители, что станет настоящим шоком для отечественной экосистемы.

Ведущий климатолог украинского Института геофизики Светлана Бойченко также придерживается мнения, что климатических сюрпризов нам не избежать. Более того, специалист прогнозирует первые аномалии уже на лето 2022 года. В июне и июле нас ждут пиковые температуры, благодаря чему сезон отпусков в стране начнется гораздо раньше, чер обычно. Кроме того, возможны обильные осадки, похожие на настоящие тропические дожди.

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