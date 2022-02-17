В Приваті та Моно розповіли про те, чи є паніка й масове зняття готівки

Геополітична ситуація в Україні наразі залишає бажати кращого. Та не зважаючи на загострення конфлікту із Росією, більшість українських банків не помітили значних змін у поведінці клієнтів. Люди не кидаються до банкоматів знімати гроші, а дехто навіть збільшує суми на своїх депозитах.





Як зазначили в державному ПриватБанку, підвищеного попиту на окремі види послуг наразі не спостерігається. Зокрема керівництво банку спростувало плітки про масове зняття готівки.

«Ми маємо спеціальний план дій на випадок ескалації конфлікту із ворогом. Це конфіденційна інформація, яка не підлягає розголосу. Та за будь-яких обставин ми впевнені, що зможемо надавати своїм клієнтам усі необхідні послуги за допомогою мобільного додатку Приват24», – підкреслили у прес-службі Привату.

Однак саме після цієї гучної заяви фінустанови сайт та мобільний банкінг ПриватБанку раптом перестали функціонувати. Клієнти ж, злякавшись за свої гроші, побігли до банкоматів.

У Альфа-Банку на питання про зміни в поведінці клієнтів відповіли, що наразі не спостерігають жодного ажіотажу. Від подальших коментарів у прес-службі фінустанови відмовилися.

Натомість у monobank зафіксували зростання кількості та сум депозитів. Згідно із заявою співзасновника необанку Олега Гороховського число розірвання договорів залишається стабільним, тож керівництво банку сподівається на позитивну депозитну динаміку.

Ще одна державна фінустанова «Укрексімбанк» опублікувала на своїй Facebook-сторінці пост щодо актуального положення справ. Згідно з текстом повідомлення філії та банкомати працюють безперебійно, тож жодних проблем зі здійсненням платежів у банку не спостерігається.

«Наші філії по всій країні, а також канали дистанційного надання послуг функціонують у звичному режимі. «Укрексімбанк» продовжує надавати увесь спектр послуг клієнтам. Окрім того, ми маємо достатній рівень ліквідності та капіталізації. Тож у фінансовій стійкості «Укрексімбанку» клієнти можуть не сумніватися», – резюмували представники фінустанови.

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