28,5 не межа: відомо на скільки може впасти гривня вже найближчими днями

Нестабільна геополітична ситуація та постійна загроза військового конфлікту із Росією продовжують розхитувати курс національної валюти. Лише за понеділок 14 лютого гривня впала в стосунку до долара на 66 копійок та зафіксувалася на рівні 28,5 грн/дол. Причому основною причиною такого різкого стрибка стала хвиля паніки, що прокотилася Україною за вихідні. То що ж буде далі із нацвалютою? Якого курсу долара нам чекати вже найближчими днями?





Більшість українських фінансових експертів притримуються думки, що на валютний ринок цього тижня впливатимуть переважно психологічні фактори. Тому зробити точний прогноз стосовно курсу гривні зараз вкрай складно.

Провідний аналітик компанії Forex Club Андрій Шевчишин оцінює перспективи нацвалюти доволі песимістично. На його думку, вже найближчими днями гривня ослабне до 29 грн/дол. Таке падіння курсу стане наслідком паніки інвесторів, які почнуть активніше розпродувати українські ОВДП та вивозити свої активи за кордон.

«Гривня потягом поточного тижня буде залишатися під впливом інвесторів. Саме через їх емоційну поведінку, окреслити межі коливання курсу зараз дуже складно. Якщо ж орієнтуватися на стан готівкового ринку та максимальні показники січня, можна очікувати курсу в межах 29 грн за долар», – зазначив Шевчишин.

Натомість Вадим Іосуб, експерт з компанії «Альпарі», поділився більш оптимістичними очікуваннями. Він навпаки вважає, що гривня незабаром знову піде на підвищення. Якщо Росія припинить психологічний тиск, а загроза військового конфлікту дещо ослабне, гривня цілком може вийти на курс 27,5 грн/ дол. Однак це станеться не раніше наступного понеділка.

Варто зазначити, що крім панічних настроїв населення та інвесторів, на курс нацвалюти може вплинути й активізація аграріїв. Підготовка до посівної стимулює інтерес сільгосп-галузі до долара. Через це пропозиція валюти США зменшується, а її вартість відповідно зростає.

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