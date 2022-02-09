Тепер онлайн: в «Дія» додали можливість, про яку роками просили українці

У додатку «Дія» відтепер можна буде отримати ледь не найпопулярніший серед українців документ. Довідка про несудимість, за якою раніше потрібно було особисто звертатися до МВС, з’явилася в онлайн-доступі. Щоб її згенерувати знадобиться лише «Дія.Підпис».





Про новинку розробники розповіли у понеділок 8 лютого під час Diia Summit, який транслювали на каналі «Дія» у YouTube.

«Ця послуга дуже популярна, та в той самий час найбільш проблемна з усіх, що надаються сервісними центрами МВС», – зазначив очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

Довідка про несудимість – це документ, який підтверджує, що громадянина не притягували до кримінально відповідальності, не оголошували у розшук та не судили.

Таку довідку найчастіше вимагають для виготовлення закордонного паспорта, оформлення візи чи громадянства, при прийомі на роботу, у військкоматі. Однак без неї також неможливо оформити опікунство, взяти участь у тендері та навіть відновити деякі з особистих документів. Тож не дивно, що довідку про несудимість за рік замовляє близько півмільйона українців.

Раніше для отримання цього виду документу потрібно було особисто з’явитися у місцеве відділення МВС. Та довідку на руки видавали не одразу. Громадянину доводилося чекати на її виготовлення від 2 до 10 робочих днів. Проте завдяки розробникам додатку «Дія» генерування довідки про несудимість тепер займає лише кілька хвилин. Користувачу просто потрібно підтвердити свою особу за допомогою «Дія.Підпис». Таким чином автори державного додатку вже вкотре спростили життя українцям.

Нагадаємо, що функцію «Дія.Підпис» нещодавно оновили. Замість того, щоб крутити головою тепер потрібно просто кліпати дивлячись у камеру смартфона. За допомогою «Дія.Підпис» можна завірити будь-який офіційний документ, як то довіреність, заяву, договір оренди та інші документи, з якими працює державний додаток.

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