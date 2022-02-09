Будут платить более 5 процентов дохода: в Украине собираются обложить налогом самозанятых людей

В Украине в скором времени налоги будут платить даже за доходы, полученные с подработки. В список налогооблагаемых профессий вошли такие популярные виды индивидуальной занятости, как таксист, няня, маникюрщица и даже астролог. Нововведение уже внесено в проект налоговой реформы, и вскоре будет рассмотрено народными избранниками.





Официально текст документа еще не обнародован. Однако уже известно, что налоговая ставка на доходы самозанятых украинцев составит 5,5%. Чтобы уплачивать новый вид налога, украинцам придется зарегистрироваться в налоговой по месту жительства. Кроме того необходимо приобрести кассовый аппарат, с помощью которого будут производиться все расчеты с клиентами.

Следует отметить, что налоговая ставка 5,5% будет применяться только к гражданам с невысоким «левым» доходом. Если же на подработке украинец зарабатывает более 153 минимальных зарплат в год, налог увеличится в три раза и составит 18%. В денежном эквиваленте такая предельная сумма заработка составляет 994,5 тыс. грн в год, или 82 875 грн в месяц.

Рассчитывать сумму, которую гражданин должен заплатить за дополнительную занятость, дожна налоговая служба. Плательщик налога будет ежемесячно получать отчеты в приложении «Дія» с указанной суммой к оплате.

В список подработок, с которых придется платить налог, в настоящее время входят 14 профессий. Среди них:

таксист;

арендодатель, сдающий собственное жилье;

дрессировщик собак;

тамада;

няня;

помощница по дому;

парикмахер на дому;

маникюрщица и педикюрщица на дому;

мастер, выполняющий строительные и ремонтные работы;

художник;

фотограф;

психолог;

астролог, таролог.

Пока что украинцам довольно сложно представить, как няня, принимая оплату за смену, достает из кармана кассовый аппарат. Однако, похоже, гражданам уже совсем скоро придется привыкнуть к новым реалиям. Ведь для значительной части населения такие подработки являются основным видом занятости, который проходит мимо глаз налоговой и формирует теневой оборот средств.

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