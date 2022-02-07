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За крупные покупки украинцев автоматически будет проверять налоговая

Приобретение квартиры не пройдет незамеченным.

08.02.2022
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Теперь в Украине купить недвижимость станет гораздо сложнее. Данные каждого покупателя будут проверяться Налоговой службой. Таким образом регулятор сможет «поймать с поличным» украинцев, покупающих жилье на доходы, с которых не были уплачены налоги.


Закон №280/5/41, разработанный Министерством финансов и Министерством юстиции Украины, был принят еще 31 января. Однако его предписания вступили в силу лишь 5 февраля.

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Согласно новым правилам данные каждого купившего недвижимость украинца будут тщательно проверять в Государственной налоговой службе. Процедура станут проводить на этапе регистрации права собственности на недвижимость. Регулятор сверит данные покупающего жилье гражданина с информацией о нем в Государственном реестре физических лиц налогоплательщиков. Проверят информацию о покупателе также в Госреестре имущественных прав на недвижимость.

Предоставлять информацию о своих клиентах в государственные структуры по новым правилам обязаны госрегистраторы и нотариусы. Передать все необходимые данные в налоговую они должны сразу же после получения заявления о регистрации права собственности на приобретенное жилье. Для проведения проверки необходимы всего лишь имя, фамилия и отчество клиента, а также его идентификационный код.

Техническую сторону процедуры инициаторы нововведения вверили государственному предприятию «Национальные информационные системы». Именно эта структура в сотрудничестве с Государственной налоговой службой Украины будет координировать ход проверки, вести электронный учет запросов и ответов на них.

Новый закон, скорее всего, станет одним из рычагов влияния на налогоплательщиков. Ведь он очень хорошо вписывается в стратегию постепенного внедрения косвенных методов налогового контроля, или так называемого финансового мониторинга. Дорогие покупки украинцев будут у государства как на ладони. Налоговая сможет в любой момент проверить, совпадают ли расходы гражданина с его официальными заработками. Если же окажется, что суммы покупок значительно превосходят доходы, придется отвечать на каверзные вопросы налоговых инспекторов.

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08.02.2022
1 хвилина на прочитання

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