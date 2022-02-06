Проверьте карту: кредитный лимит ПриватБанка загоняют на тысячи в минус

Клиент государственного ПриватБанка стал должником финучреждения, не истратив ни копейки. Гражданин узнал, что на его карту взяли кредит в 80 тыс. грн, и теперь он должен вернуть ссуду. Во время снятия столь крупной суммы банк не отправил мужчине ни одного уведомления для подтверждения сделки, а теперь наотрез отказывается аннулировать долг.





О такой проблеме с ПриватБанком пострадавший клиент рассказал на профильном форуме Министерства финансов.

«Я узнал о кредите совершенно случайно. Ведь из банка мне не пришло ни одного сообщения о снятии такой крупной суммы. Когда понял, что произошло, тотчас же подал заявку на компенсацию. Однако на следующий день мне отказали, даже не рассмотрев дело», – посетовал клиент.

По словам пострадавшего, банк не провел никакого расследования и даже не попытался выяснить, почему произошла подобная ошибка.

Что ответили в ПриватБанке?

В своем ответе на жалобу клиента представители Привата объяснили, что не могут ничем помочь и посоветовали обратиться в правоохранительные органы. В финучреждении уверены: проблема с кредитом – это дело рук мошенников. Уведомления же, по версии банка, не приходили потому, что деньги снимали с помощью мобильного приложения, или с использованием клонированной карты.

Гражданину объяснили, что просто «простить» кредит не могут и в который раз напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при пользовании картой. В ПриватБанке подчеркнули: финансовое мошенничество сейчас достигло такого уровня, что компенсировать каждому клиенту его потери финучреждение просто не сможет. Да и не входят такие дела в юрисдикцию банка.

«Поиск преступников – это работа правоохранителей. Именно они должны проводить расследование и задерживать подозреваемых. Администрация банка не имеет к этим процедурам никакого отношения», – отметили в государственном финучреждении.

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