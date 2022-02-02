Названо 6 причин перейти на кнопковий телефон із Android

Хочеться менше сидіти у телефоні, але повністю відмовлятися від сучасних технологій теж не варіант. Тоді як щодо простого кнопкового телефону на базі Android?





Екосистема Android величезна. На цій операційній системі працюють не лише смартфони та планшети. Сучасна побутова техніка, наприклад, холодильники та духові шафи, теж може керуватися ОС Android, нічим не видаючи свій зв’язок із нею. На фоні таких пристроїв, Android на кнопкових телефонах взагалі не має викликати подиву.

Сучасні телефони на порядок складніші та розумніші за ті, що були такі популярні в середині нульових. Хоча в більшості випадків, взявши такий апарат до рук, ви й не подумаєте, що всередині нього встановлено такий звичний Android.

А ми знаємо цілих шість причин, чому ці гібриди старого та нового дуже актуальні сьогодні.

ПЕРЕРОБЛЕНИЙ ДИЗАЙН

Хоч би як виробники не змагалися, у дизайні смартфонів щороку спостерігається стабільний застій. З конвеєрів продовжують сходити мільйони безликих брусків, якщо чимось вони й відрізняються один від одного, то лише забарвленням корпусу та розміром екрану.

Іноді щось нове з’являється, наприклад, складні дисплеї. Тільки і в цьому випадку всі спроби розробників зводяться нанівець давно знайомим програмним забезпеченням, яке не дає споживачеві нового досвіду.

В рамках цифрової детоксикації можна урізати функціональність смартфона до рівня кнопкового телефону, проте його зовнішній вигляд залишиться тим самим.

Ностальгія по середині нульових років обов’язково асоціюється з різноманітністю ринку смартфонів на той час. Про програмну частину тут не йдеться, у всіх телефонах вона була плюс-мінус однакова. А ось форм-фактори, забарвлення – справжнє буяння фантазії. Кожен виробник був готовий запропонувати щось незвичайне, і люди з радістю приймали будь-який фінт: телефони-розкладачки, «черепашки», з повноцінною клавіатурою, круглі з кнопками з обох боків. Були телефони, що розкривалися як складаний ніж. В інших стояли адаптивні кнопки e-ink.

Всі ці розробки не вимерли і сьогодні вони поступово повертаються в сегмент мінімалістичних телефонів. Light Phone 2 – квінтесенція простоти. У ньому немає нічого, що змушує нас годинами залипати в смартфонах – браузера, пошти, соціальних медіа. На вигляд це примітивний комунікаційний гаджет із сенсорним екраном розміром з кредитну картку та електронним чорнильним дисплеєм. Бренд Punkt теж пішов у бік від надмірних графічних наворотів і представив телефон із РК-екраном та великими тактильними кнопками.

Ринок кнопкових Android набагато цікавіший, ніж можна собі уявити.

ВІДМІННА ПІДТРИМКА

Вас, напевно, здивує факт, що деякі компанії розглядають мінімалістичні телефони як флагманський продукт. Насамперед це стосується вищезгаданих Light Phone 2 і Punkt. Ці моделі присутні на ринку вже кілька років, виробники продовжують вкладатися в них, і зараз вони функціонують набагато краще, ніж при запуску.

Купуючи кнопковий телефон на базі Android, ви руйнуєте стереотип про те, що найкращий Android це той, що вийшов буквально днями.

Перша версія Light Phone 2 була дуже бідна на функціональність. Вона могла лише приймати та здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення та встановлювати будильник. Зараз цей телефон має відтворення музики, завантаження підкастів, навігацію та калькулятор. Ще він отримав функцію «голос у текст» для швидкого та зручного запису повідомлень.

Що стосується телефонів Punkt, у цій лінійці найбільшим доповненням стала інтеграція месенджера Signal. Після цього Punkt MP02 увійшов до найбільш приватних пристроїв для комунікації.

ТРИВАЛА АВТОНОМНІСТЬ

Навіть з багатим набором функцій функціональний телефон або кнопкова-розкладачка все одно не споживатиме стільки електрики, як смартфон. Без величезного дисплея та енергоємного програмного забезпечення хороша автономність забезпечена.

Наскільки довго такий телефон триматиметься, питання, звичайно, індивідуальне. Оскільки простим програмам багато енергії не потрібно, а корпус зовсім невеликий, то й батарея за розміром та ємністю буде набагато меншою, ніж у смартфонах. Загалом все залежить від моделі. Деякі працюють на одному заряді близько тижня, інші розряджаються через 2-3 дні. Але в будь-якому випадку ставити кнопковий Android на зарядку доведеться набагато рідше, ніж смартфон.

КИШЕНЬКОВИЙ РОЗМІР

Ті, хто носить телефон переважно в кишені штанів, напевно, зауважили, що з кожним новим поколінням гаджет все важче і важче поміщається в кишеню. А потім настає момент, коли одяг доводиться підбирати не на особистий смак, а виходячи з того, наскільки великі в ньому кишені.

І так, загальновідомий факт – маленький телефон зручніше лежить у руці, ним легше керувати. Плюс він не відтягує одягу, і з ним можна вирушити на пробіжку.

МЕНШЕ ВІДСТЕЖЕННЯ

У більшості функціональних телефонів не передбачено жодних спеціальних інструментів для захисту особистого життя. Операторам зв’язку такі телефони також помітні: кожна дія абонента в мережі документується на сервері.

На деяких кнопкових Андроїдах можна запускати WhatsApp та Messenger. Оскільки ці програми належать META та іншим технологічним гігантам, повністю приватними назвати їх не можна. Тож у сфері конфіденційності мінімалістичні телефони роблять крок назад у порівнянні зі смартфонами.

Але це лише на перший погляд.

Зрештою, простий кнопковий телефон може розповісти про свого власника набагато менше, ніж смартфон. Популярних мобільних програм, які тією чи іншою мірою відстежують поведінку користувача, на них немає. Так що такий телефон ніколи не знатиме, що ви читаєте, куди ходите, що купуєте і дивитеся.

Щодня під час своєї взаємодії зі смартфоном ви по крихтах розповідаєте компаніям всі нюанси свого життя. Поки ви спите, дані збираються воєдино, а на момент вашого пробудження алгоритми вже мають рішення, які товари та послуги пропонувати сьогодні у стрічці.

Для кнопкових телефонів більшість таких програм недоступні. Переходячи з повноцінного смартфона на кнопковий Android, ви перестаєте виливати потік особистих даних у мережу.

МЕНШЕ ВІДВОЛІКАЮЧИХ ФАКТОРІВ

Немає під рукою смартфона, і Spotify вже не відволікає свіжими підкастами. Facebook не повідомляє, що когось там із друзів у черговий раз відзначили на фото. Коли немає величезного вибору програм, то й спокуса сидіти в телефоні загалом менша. Телефон не вимагатиме уваги, поки ви будете стояти в черзі в магазині, поспішати на зустріч або просто прогулюватися парком в обідню перерву.

Зате розблокуються інші можливості насолодитися моментом: почитати новий бестселер, підтримати розмову з попутником, зайнятися творчістю (ну чи хоча б просто подивитися, як життя тече довкола, попиваючи кави на лавці). Емоцій це принесе в рази більше ніж чергове вірусне відео з Тік-Току.

До речі, більшість функціональних телефонів під керуванням Android не афішують свій зв’язок із цією операційною системою. Наприклад, Sunbeam F1 повідомляє, що працює на Basic OS. AGM M7 не приховує свої зв’язки з ОС Android, яка у разі модифікована до невпізнанності. Play Market на них ви не знайдете, адже встановлення нових програм на такий телефон суперечить їх природі.

ВИСНОВОК

Звичайно, перехід від смартфона на кнопковий телефон принесе не лише позитивні зміни. Деякі аспекти спричинять розчарування. Сканувати QR-коди в магазинах не вдасться, обмінюватися фотографіями з друзями теж. Та й інших мінусів набереться не менше десятка.

Але все-таки наступного моменту, коли зловите себе на думці, що втомилися від великої кількості високих технологій, згадайте, що недорогий кнопковий Android принесе ковток свіжого повітря.

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