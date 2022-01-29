Украинцам показали обычные 2 копейки, за которые дают больше $100

Украинскую монету номиналом 2 копейки пытаются продать на аукционе более чем за 100 долларов. Денежный знак является вполне типичным и не имеет никаких особенностей, или же брака. Однако цена на него растет сумасшедшими темпами.





Копейка, которая стала настоящей загадкой онлайн-аукциона Violity, ничем не отличается от обычной монеты этого номинала. Она была отчеканена из нержавеющей стали в 2003 году и ни разу не реставрировалась.

Владелец выставил монету на аукцион 24 января, установив стартовую цену в размере всего 1 гривны. Первые восемь участников торгов, заинтересовавшиеся копейкой, подняли ее цену всего на 8 грн. Но внезапно один из претендентов повысил стоимость лота аж на 2991 грн. Таким образом, цена монеты достигла 3000 грн.

Что особенного увидел в денежном знаке наблюдательный пользователь, пока неизвестно. Но следующие претенденты поддержали тенденцию к повышению цены, и очень скоро она выросла до 3501 грн.

Торги за 2 копейки, уже успевшие удивить участников аукциона, завершатся 30 января. Претенденты на монету сделали уже 20 ставок, однако на сайте аукциона за ней наблюдает еще 109 человек. Сложно даже представить, сколько будет стоить эта неприметная на первый взгляд копейка под конец торгов, если каждый из сотни «наблюдателей» сделает свою ставку.

Какие монеты можно продать?

На украинских аукционах даже за современные монеты можно выручить хорошие деньги. Нужно только знать, какие экземпляры пользуются популярностью у коллекционеров. Легче всего будет продать денежный знак с видимым браком. Монета с двумя одинаковыми сторонами, разными годами изготовления на аверсе и ребре или неровно приложенным штампом может принести владельцу даже более $1000.

Немало заплатят и за монету, отчеканенную в ограниченном количестве или в качестве эксперимента. Например, многие нумизматы сейчас охотятся за 15 копейками, вышедшими в 1992 году ограниченным тиражом.

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